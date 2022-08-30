Карта войны в Украине на 30 августа: где пытались наступать российские войска

Обновлена карта боевых действий в Украине на 30 августа. Российские военные предприняли попытки локального наступления на севере Херсонской, а также в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.
Напомним, вчера издание CNN сообщило о том, что ВСУ отбили из-под российской оккупации 4 села - два села возле Херсона и два - возле Высокополья.
Также мы писали, что вчера оккупанты пытались вести штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Донецкой области. Однако ни одна из попыток врага успеха не имела.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.