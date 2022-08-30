Карта війни в Україні на 30 серпня: де намагалися наступати російські війська

Оновлено карту бойових дій в Україні на 30 серпня. Російські військові зробили спроби локального наступу на півночі Херсонської, а також в Донецькій і Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.
Нагадаємо, вчора видання CNN повідомило про те, що ЗСУ відбили з-під російської окупації 4 села - два села біля Херсона і два - біля Високопілля.
Також ми писали, що вчора окупанти намагалися вести штурмові дії відразу на декількох напрямках в Донецькій області. Однак жодна зі спроб ворога успіху не мала.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.