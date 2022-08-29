Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военные

Обновлена карта боевых действий в Украине на 29 августа. Украинские военные развернули наступление на Херсонском направлении. Также оккупанты предприняли попытки продвижения в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.
Примечательно, что актуальная карта боевых действий подтверждает сообщения о том, что украинские военные освободили село Сухой Ставок в Херсонской области.
Напомним, что российские войска пытались продвинуться на востоке Украины. Однако артиллеристы ВСУ бьют по скоплениям оккупантов, нанося им значительные потери.
Добавим, ранее стало известно, что продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требует кремлевская власть.
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