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Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военные

Фото: карта войны в Украине на 29 августа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Обновлена карта боевых действий в Украине на 29 августа. Украинские военные развернули наступление на Херсонском направлении. Также оккупанты предприняли попытки продвижения в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Примечательно, что актуальная карта боевых действий подтверждает сообщения о том, что украинские военные освободили село Сухой Ставок в Херсонской области.

Также зафиксировано наступление подразделений украинской армии в районе Любимовки Николаевской области.

Российские военные предприняли попытку локального наступления в северной части села Уды, которое расположено на севере Харьковской области. Но по данным ВСУ, село находится под контролем Украины. Это подтверждает и карта боевых действий.

Также оккупанты пытались наступать на восточных окраинах села Кодема Донецкой области в направлении от Светлодарска до Курдюмовки и Торецка.

Напомним, что российские войска пытались продвинуться на востоке Украины. Однако артиллеристы ВСУ бьют по скоплениям оккупантов, нанося им значительные потери.

Добавим, ранее стало известно, что продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требует кремлевская власть.

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