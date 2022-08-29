Карта войны в Украине на 29 августа: где продвинулись украинские военные

Примечательно, что актуальная карта боевых действий подтверждает сообщения о том, что украинские военные освободили село Сухой Ставок в Херсонской области.

Также зафиксировано наступление подразделений украинской армии в районе Любимовки Николаевской области.

Российские военные предприняли попытку локального наступления в северной части села Уды, которое расположено на севере Харьковской области. Но по данным ВСУ, село находится под контролем Украины. Это подтверждает и карта боевых действий.

Также оккупанты пытались наступать на восточных окраинах села Кодема Донецкой области в направлении от Светлодарска до Курдюмовки и Торецка.