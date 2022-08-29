Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військові

Оновлено карту бойових дій в Україні на 29 серпня. Українські військові розгорнули наступ на Херсонському напрямку. Також окупанти зробили спроби просування в Харківській і Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.
Примітно, що актуальна карта бойових дій підтверджує повідомлення про те, що українські військові звільнили село Сухий Ставок в Херсонській області.
Нагадаємо, що російські війська намагалися просунутися на сході України. Однак артилеристи ЗСУ б'ють по скупченнях окупантів, завдаючи їм значних втрат.
Додамо, раніше стало відомо, що просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада.
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