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Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військові

Фото: карта війни в Україні на 29 серпня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оновлено карту бойових дій в Україні на 29 серпня. Українські військові розгорнули наступ на Херсонському напрямку. Також окупанти зробили спроби просування в Харківській і Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

Примітно, що актуальна карта бойових дій підтверджує повідомлення про те, що українські військові звільнили село Сухий Ставок в Херсонській області.

Також зафіксовано наступ підрозділів української армії в районі Любимівки Миколаївської області.

Російські військові зробили спробу локального наступу в північній частині села Уди, яке розташоване на півночі Харківської області. Але за даними ЗСУ, село знаходиться під контролем України. Це підтверджує і карта бойових дій.

Також окупанти намагалися наступати на східних околицях села Кодема Донецької області в напрямку від Світлодарська до Курдюмівки і Торецька.

Нагадаємо, що російські війська намагалися просунутися на сході України. Однак артилеристи ЗСУ б'ють по скупченнях окупантів, завдаючи їм значних втрат.

Додамо, раніше стало відомо, що просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада.

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