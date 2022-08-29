Карта війни в Україні на 29 серпня: де просунулися українські військові

Примітно, що актуальна карта бойових дій підтверджує повідомлення про те, що українські військові звільнили село Сухий Ставок в Херсонській області.

Також зафіксовано наступ підрозділів української армії в районі Любимівки Миколаївської області.

Російські військові зробили спробу локального наступу в північній частині села Уди, яке розташоване на півночі Харківської області. Але за даними ЗСУ, село знаходиться під контролем України. Це підтверджує і карта бойових дій.

Також окупанти намагалися наступати на східних околицях села Кодема Донецької області в напрямку від Світлодарська до Курдюмівки і Торецька.