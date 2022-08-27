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Карта войны в Украине на 27 августа: что происходит на фронтах

Фото: оккупанты атакуют на Донбассе и Харьковском направлении, а ВСУ отбивают атаки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована карта войны в Украине на 27 августа. Российские оккупанты ведут наступления, в частности на Харьковском направлении и Донбассе, но наши бойцы отражают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

По данным обновленной карты, на Харьковском направлении российские войска пытались продвинуться в направлении Дементьевки, но безрезультатно.

Между тем на Краматорском направлении подразделения украинских войск отразили попытку наступления врага в районе Григоровки.

Тем временем на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск.

Также под Горловкой российские оккупанты наступали в сторону Майорска, а под Донецком - на Новельское, однако получили отпор и без успеха отступили.

Кроме того, враг вел бой с разведгруппой в Потемкино Херсонской области.

В общем на Южнобугском направлении основные усилия российские войска сосредотачивают на недопущении продвижения наших защитников.

Напомним, по данным Луганской ОВА, российские войска продвигаются на Донбассе по 100 метров в сутки, а Кремль приказывает по 5 километров в день.

Добавим, по данным разведки Британии, атаки российской армии на Донбассе проводятся с целью оттянуть подразделения ВСУ, поскольку Россия опасается большого контрнаступления Украины.

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