Карта войны в Украине на 27 августа: что происходит на фронтах

По данным обновленной карты, на Харьковском направлении российские войска пытались продвинуться в направлении Дементьевки, но безрезультатно.

Между тем на Краматорском направлении подразделения украинских войск отразили попытку наступления врага в районе Григоровки.

Тем временем на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск.

Также под Горловкой российские оккупанты наступали в сторону Майорска, а под Донецком - на Новельское, однако получили отпор и без успеха отступили.

Кроме того, враг вел бой с разведгруппой в Потемкино Херсонской области.

В общем на Южнобугском направлении основные усилия российские войска сосредотачивают на недопущении продвижения наших защитников.