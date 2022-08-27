Карта войны в Украине на 27 августа: что происходит на фронтах

Опубликована карта войны в Украине на 27 августа. Российские оккупанты ведут наступления, в частности на Харьковском направлении и Донбассе, но наши бойцы отражают атаки врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.
По данным обновленной карты, на Харьковском направлении российские войска пытались продвинуться в направлении Дементьевки, но безрезультатно.
Между тем на Краматорском направлении подразделения украинских войск отразили попытку наступления врага в районе Григоровки.
Тем временем на Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск.
Также под Горловкой российские оккупанты наступали в сторону Майорска, а под Донецком - на Новельское, однако получили отпор и без успеха отступили.
Кроме того, враг вел бой с разведгруппой в Потемкино Херсонской области.
В общем на Южнобугском направлении основные усилия российские войска сосредотачивают на недопущении продвижения наших защитников.
Напомним, по данным Луганской ОВА, российские войска продвигаются на Донбассе по 100 метров в сутки, а Кремль приказывает по 5 километров в день.
Добавим, по данным разведки Британии, атаки российской армии на Донбассе проводятся с целью оттянуть подразделения ВСУ, поскольку Россия опасается большого контрнаступления Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.