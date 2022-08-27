Британская разведка назвала причину активизации российской армии на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сообщении, за последние пять дней увеличилась интенсивность российских атак на донецком направлении Донбасса. К северу от Донецка идут ожесточенные бои в районе городов Северск и Бахмут.

По данным британской разведки, российские силы продвинулись к центру поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска добились немногочисленных территориальных успехов.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь оттянуть или связать дополнительные украинские подразделения на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - считают в Минобороны Британии.