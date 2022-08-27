Карта війни в Україні на 27 серпня: що відбувається на фронтах

За даними оновленої карти, на Харківському напрямку російські війська намагалися просунутися у напрямку Дементіївки, але безрезультатно.

Тим часом на Краматорському напрямку підрозділи українських військ відбили спробу наступу ворога в районі Григорівки.

Разом з тим на Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ.

Також під Горлівкою російські окупанти наступали у бік Майорська, а під Донецьком - на Невельське, втім отримали відсіч та без успіху відступили.

Крім того, ворог вів бій з розвідгрупою у Потьомкіне Херсонської області.

Загалом на Південнобузькому напрямку основні зусилля російські війська зосереджують на недопущенні просування наших захисників.