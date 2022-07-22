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Карта войны в Украине на 22 июля: где идут бои

Новина українською →
Украина, Пятница 22 июля 2022 09:51
Карта войны в Украине на 22 июля: где идут бои Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 22 июля (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают штурмовать направление Верхнекаменка-Верхнекаменское. Бои ведутся у Углегорской ТЭС, а также Покровского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Карта войны в Украине на 22 июля: где идут бои

По данным карты, россияне продолжают совершать массированные обстрелы позиций наших бойцов на Северском, Харьковском, Славянском направлениях.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили вражеский штурм в районах Доломитное - Новолуганское и Стряповка - Соледар. При этом россияне все же не оставляют попыток захватить вторую по величине электростанцию Украины Углегорскую ТЭС.

При этом на Краматорском направлении российские оккупанты также осуществляют штурм. Бои продолжаются.

Тем временем на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг бил из артиллерии и нанес авиаудар.

Впрочем, на Южнобугском направлении ряд попыток штурмов российских оккупантов украинским бойцам удалось подавить.

Напомним, по данным британской разведки, российская артиллерия по-прежнему сосредоточена в районах вокруг городов Краматорск и Северск.

Добавим, что ВСУ удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ. Враг понес потери и отошел.

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