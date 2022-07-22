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Карта війни в Україні на 22 липня: де точаться бої

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 09:51
Карта війни в Україні на 22 липня: де точаться бої Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 22 липня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують штурмувати напрямок Верхньокам’янка - Верхньокам’янське. Бої ведуться біля Вуглегірської ТЕС, а також Покровського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Карта війни в Україні на 22 липня: де точаться бої

За даними карти, росіяни продовжують здійснювати масовані обстріли позицій наших бійців на Сіверському, Харківському, Слов'янському напрямках.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм у районах Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар. При цьому росіяни все ж не полишають спроб захопити другу за величиною електростанцію України Вуглегірську ТЕС.

При цьому на Краматорському напрямку російські окупанти також здійснюють штурм. Бої продовжуються.

Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог бив з артилерії та завдав авіаудару.

Втім, на Південнобузькому напрямку низку спроб штурмів російських окупантів українським бійцям вдалося придушити.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська артилерія як і раніше зосереджена в районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ.

Додамо, що ЗСУ вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ. Ворог зазнав втрат та відійшов.

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