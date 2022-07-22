ВСУ отбили атаку со стороны Лисичанского НПЗ и заставили россиян отойти, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, россияне давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области.

Так, за прошедшие сутки врагом нанесены два ракетных и два авиаудара, осуществлены пять артобстрелов и еще два - с применением минометов.

"Постоянным огневым воздействием они хотят подвинуть наших бойцов из укреплений и в то же время психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины. Местами оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки", - сообщил Гайдай.

Он отметил, что около этого населенного пункта региона постоянно идут бои - россияне пытаются выйти на админграницу Луганской области.

"Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. Осознают ли они, за какую именно "родину" воюют: за "ЛНР", "ДНР" или Россию? Возможно за новенькую "Ладу" для родителей?",- пишет Гайдай.

Он также добавил, что за минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии было обстреляно почти каждое село и город, куда вражеское вооружение может пока достать.

Напомним, по данным утреннего Генштаба ВСУ подавили попытки штурмов россиян на Бахмутском и Южнобугском направлениях, враг отступил и сосредоточивает усилия на недопущении наступления Сил обороны.

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