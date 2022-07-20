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Карта войны в Украине на 20 июля: какая ситуация на фронтах

Новина українською →
Донбасс, Среда 20 июля 2022 09:17
Карта войны в Украине на 20 июля: какая ситуация на фронтах Фото: опубликована карта войны в Украине на 20 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают свое наступление на Донбассе. Оккупанты не оставляют попыток захватить Углегорскую ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты deepstatemap.

По данным карты, россияне готовятся к новым наступательным действиям на Бахмутском направлении. Также враг ведет штурм в районе села Ивано-Дарьевка, там продолжаются бои.

Так, войска РФ обстреливают из артиллерии соседние населенные пункты и наносят авиаудары по Бахмуту, Нью-Йорку и Покровску.

Кроме того, ведутся бои вдоль трассы на Бахмут-Лисичанск, оккупанты обстреливают позиции наших военных по направлениям населенных пунктов Берестовое, Вершина и Новолуганское.

Вместе с тем противник вел наступление в направлении Никольского, однако успеха не имел, отошел.

На Харьковском направлении оккупанты также не прекращают обстрелов. В частности, враг открывал огонь в районах населенных пунктов Базалеевка, Печенеги, Циркуны, Дементеевка и др.

Напомним, что британская разведка назвала ключевой фактор в завершении боев в Херсонской области.

Добавим, также стало известно, что Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

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