Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ, - ISW
Президент РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на аннексированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
После аннексии оккупированных территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям.
Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России.
В таком случае у Украины и ее западных партнеров существенно сокращаются временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует эту территорию.
Ранее мы писали, что российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.
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