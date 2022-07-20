Мапа війни в Україні на 20 липня: яка ситуація на фронтах

Російські війська продовжують свій наступ на Донбасі. Окупанти не полишають спроб захопити Вуглегірську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані мапи deepstatemap.

За даними мапи, росіяни готуються до нових наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також ворог веде штурм у районі села Івано-Даріївка, там тривають бої.

Так, війська РФ обстрілюють з артилерії сусідні населені пункти та завдають авіаударів по Бахмуту, Нью-Йорку та Покровську.

Крім того, ведуться бої вздовж траси на Бахмут-Лисичанськ, окупанти обстрілюють позиції наших військових за напрямками населених пунктів Берестове, Вершина та Новолуганське.

Разом з тим противник вів наступ в напрямку Нікольського, однак успіху не мав, відійшов.

На Харківському напрямку окупанти також не припиняють обстрілів. Зокрема, ворог відкривав вогонь в районах населених пунктів Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Дементіївка та ін.

Нагадаємо, що британська розвідка назвала ключовий фактор у завершенні боїв у Херсонській області.

Додамо, також стало відомо, що Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

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