Карта войны в Украине на 18 августа: что происходит на фронтах

По данным карты, на Краматорском направлении россияне вели атаку на село Выемка, однако украинские бойцы ее отбили.

Тем временем на Бахмут шло вражеское наступление от Покровского и от Клинового на юге. Кроме того, зафиксированы и атаки российских оккупантов на соседние Соледар, Бахмутское и Зайцевое.

Вместе с тем со стороны Горловки враг вел атаку на населенный пункт Зайцевое, а также Кодему. Впрочем, безрезультатно.

В то же время под Авдеевкой украинские бойцы отбили попытку наступления оккупантов на Первомайское.

На Харьковском направлении российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование местности неподалеку Лебяжьего.

При этом на Южнобугском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании ранее занятых районов и сковывании действий украинских защитников.