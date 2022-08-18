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Карта войны в Украине на 18 августа: что происходит на фронтах

Фото: обнародована карта войны в Украине на 18 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована свежая карта войны в Украине на сегодня, 18 августа. Оккупанты продолжают активно наступать, в частности, на Донбассе, но наши бойцы отбивают штурмы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap

По данным карты, на Краматорском направлении россияне вели атаку на село Выемка, однако украинские бойцы ее отбили.

Тем временем на Бахмут шло вражеское наступление от Покровского и от Клинового на юге. Кроме того, зафиксированы и атаки российских оккупантов на соседние Соледар, Бахмутское и Зайцевое.

Вместе с тем со стороны Горловки враг вел атаку на населенный пункт Зайцевое, а также Кодему. Впрочем, безрезультатно.

В то же время под Авдеевкой украинские бойцы отбили попытку наступления оккупантов на Первомайское.

На Харьковском направлении российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование местности неподалеку Лебяжьего.

При этом на Южнобугском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании ранее занятых районов и сковывании действий украинских защитников.

Напомним, как рассказал президент Владимир Зеленский, сейчас самые тяжелые бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Речь идет об Авдеевском и Бахмутском, а также Харьковской области.

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