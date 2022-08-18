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Карта війни в Україні на 18 серпня: що відбувається на фронтах

Фото: оприлюднена карта війни в Україні на 18 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована свіжа карта війни в Україні на сьогодні, 18 серпня. Окупанти продовжують активно наступати, зокрема, на Донбасі, але наші бійці відбивають штурми противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap

За даними карти, на Краматорському напрямку росіяни вели атаку на село Виємка, однак українські бійці її відбили.

Тим часом на Бахмут йшов ворожий наступ від Покровського та від Клинового на півдні. Крім того, зафіксовані і атаки російських окупантів на сусідні Соледар, Бахмутське та Зайцеве.

Разом з тим з боку Горлівки ворог вів атаку на населений пункт Зайцеве, а також Кодему. Втім, безрезультатно.

Водночас під Авдіївкою українські бійці відбили спробу наступу окупантів на Первомайське.

На Харківському напрямку російські окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості неподалік Леб’яжого.

При цьому на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні раніше зайнятих районів та сковуванні дій українських захисників.

Нагадаємо, як розповів президент Володимир Зеленський, нині найважчі бої тривають одразу на декількох напрямках. Йдеться про Авдіївський та Бахмутський, а також Харківську область.

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