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Карта войны в Украине на 18 августа: что происходит на фронтах

Новина українською →
Украина, Четверг 18 августа 2022 11:56
Карта войны в Украине на 18 августа: что происходит на фронтах Фото: обнародована карта войны в Украине на 18 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована свежая карта войны в Украине на сегодня, 18 августа. Оккупанты продолжают активно наступать, в частности, на Донбассе, но наши бойцы отбивают штурмы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap

Карта войны в Украине на 18 августа: что происходит на фронтах

По данным карты, на Краматорском направлении россияне вели атаку на село Выемка, однако украинские бойцы ее отбили.

Тем временем на Бахмут шло вражеское наступление от Покровского и от Клинового на юге. Кроме того, зафиксированы и атаки российских оккупантов на соседние Соледар, Бахмутское и Зайцевое.

Карта войны в Украине на 18 августа: что происходит на фронтах

Вместе с тем со стороны Горловки враг вел атаку на населенный пункт Зайцевое, а также Кодему. Впрочем, безрезультатно.

В то же время под Авдеевкой украинские бойцы отбили попытку наступления оккупантов на Первомайское.

Карта войны в Украине на 18 августа: что происходит на фронтах

На Харьковском направлении российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование местности неподалеку Лебяжьего.

Карта войны в Украине на 18 августа: что происходит на фронтах

При этом на Южнобугском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании ранее занятых районов и сковывании действий украинских защитников.

Напомним, как рассказал президент Владимир Зеленский, сейчас самые тяжелые бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Речь идет об Авдеевском и Бахмутском, а также Харьковской области.

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