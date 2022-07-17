Карта войны в Украине на 17 июля: что происходит на фронтах

В частности, на Славянском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, где успеха не имел.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты били по позициям украинских защитников в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестовое, Белогоровка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь, также враг продолжает пытаться захватить Углегорской ТЭС.

Вместе с тем оккупанты хотели вести разведку боем возле Берестово и Белогоровки, но ВСУ отбили эту попытку. Впрочем, россияне нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку Соледара, Покровского и Светлодарска.

Между тем российские войска на Харьковском хотят удержать ранее занятые рубежи, а потому обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и вел воздушную разведку.

При этом российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта, а также наносят авиаудары по мирным городам Украины.