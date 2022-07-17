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Мапа війни в Україні на 17 липня: що відбувається на фронтах

Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 17 липня (facebook.com/CinCAFU.jpg)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти не відмовляються від своїх намірів захопити Донбас. Ворог продовжує обстрілювати та намагатися штурмувати Слов'янськ, але ЗСУ відбивають спроби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMap.

Зокрема, на Слов'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Даріївка, де успіху не мав.

Крім того, на Бахмутському напрямку окупанти били по позиціях українських захисників в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль, також ворог продовжує намагатися захопити Вуглегірську ТЕС.

Разом з тим окупанти хотіли вести розвідку боєм біля Берестового та Білогорівки, але ЗСУ відбили цю спробу. Втім, росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

Тим часом російські війська на Харківському хочуть утримати раніше зайняті рубежі, а тому обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів і вів повітряну розвідку.

При цьому російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту, а також завдають авіаударів по мирних містах України.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Що свідчить про серйозність, з якою командування РФ сприймає загрозу з боку ЗСУ.

Додамо, як доповіли в Генштабі, українські воїни на Бахмутському напрямку грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки.

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