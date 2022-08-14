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Карта войны в Украине на 14 августа: где идут бои

Новина українською →
Украина, Воскресенье 14 августа 2022 11:06
Карта войны в Украине на 14 августа: где идут бои Фото: опубликована карта войны в Украине на 14 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы сдерживают врага на всех направлениях. Самой тяжелой остается ситуация на востоке, где ВСУ отбили ряд штормов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liveuamap.

Карта войны в Украине на 14 августа: где идут бои

По данным карты, противник пытался прорвать оборону ВСУ в районе Долины на Славянском направлении, впрочем наши защитники отбили бессмысленную попытку врага.

На Краматорском направлении оккупанты попытались вести разведку боем в районе Серебрянки, но сбежали после огневого поражения.Тем временем районе Ивано-Дарьевки бои продолжаются.

Вместе с тем на Бахмутском направлении войска РФ пытались также вести разведки боем у Соледара, но потерпели поражение и скрылись. Также россияне вели наступательные действия в районе Зайцево, но безрезультатно. Бои продолжаются.

Тем временем на Авдеевском направлении враг пытался штурмовать на по направлениям Красногоровки и Песков, но без успеха. Продолжаются бои в районе Первомайского.

Карта войны в Украине на 14 августа: где идут бои

На Харьковском направлении противник пытался провести разведку боем в районе Питомника, но понес потери и бежал.

Кроме того, на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты предприняли попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после поражения бежали.

Карта войны в Украине на 14 августа: где идут бои

Напомним, по данным британской разведки, новой целью российских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку из западной Украины.

Также стало известно, что после захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться вперед в Луганской области.

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