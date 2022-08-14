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В британской разведке назвали новую цель России на Донбассе

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Воскресенье 14 августа 2022 09:00
В британской разведке назвали новую цель России на Донбассе Фото: Россия намерена захватить трассу, ведующую от Донецка на запад (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На прошлой неделе приоритетом России была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, в основном боевики "ДНР", продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Район находится на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что новой целью российских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку с западной Украины.

Напомним, ранее в британской разведке говорили, что РФ подорвала доверие к военному потенциалу страны из-за неудач в войне в Украине.

Кроме того, Россия создала крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине.

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