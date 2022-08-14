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Карта війни в Україні на 14 серпня: де йдуть бої

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Україна, Неділя 14 серпня 2022 11:06
Карта війни в Україні на 14 серпня: де йдуть бої Фото: опублікована карта війни в Україні на 14 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці стримують ворога на всіх напрямках. Найтяжчою залишається ситуація на сході, де ЗСУ відбили низку штормів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liveuamap.

Карта війни в Україні на 14 серпня: де йдуть бої

За даними карти, противник намагався прорвати оборону ЗСУ у районі Долини на Слов’янському напрямку, втім наші захисники відбили безглузду спробу ворога.

На Краматорському напрямку окупанти спробували вести розвідку боєм у районі Серебрянки, але втекли після вогневої поразки.Тим часом районі Івано-Даріївки бої продовжуються.

Разом з тим на Бахмутському напрямку війська РФ намагалися також вести розвідки боєм біля Соледара, але зазнали поразки та втекли. Також росіяни вели наступальні дії у районі Зайцевого, але безрезультатно. Бої продовжуються.

Тим часом на Авдіївському напрямку ворог намагався штурмувати на за напрямками Красногорівки та Пєсков, але без успіху. Тривають бої у районі Первомайського.

Карта війни в Україні на 14 серпня: де йдуть бої

На Харківському напрямку противник намагався провести розвідку боєм в районі Питомника, але зазнав втрат та втік.

Крім того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти зробили спробу ведення розвідки боєм у районі населеного пункту Пречистівка, після поразки втекли.

Карта війни в Україні на 14 серпня: де йдуть бої

Нагадаємо, за даними британської розвідки, новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із західної України.

Також стало відомо, що після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися вперед у Луганській області.

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