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Карта войны в Украине на 1 июля: данные британской разведки

Новина українською →
Украина, Пятница 01 июля 2022 17:29
Карта войны в Украине на 1 июля: данные британской разведки Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 1 июля (facebook.com/MinistryofDefence RU)
Автор: Елизавета Драбкина

Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 1 июля. ВСУ атакуют на двух направлениях, однако оккупанты продолжают наступать в направлении Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Карта войны в Украине на 1 июля: данные британской разведки

Как видно из опубликованной карты, украинские военные атакуют российскую армию на Херсонском направлении. Также защитники продолжают сражаться на Донбассе и на окраинах Харькова.

В то же время российские войска концентрируют свои усилия на Донецком и Луганском направлениях. Оккупанты наносят удары в районе Лисичанска, Изюма и Бахмута.

Напомним, 1 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, другой - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Сейчас известно о 21 погибшем.

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