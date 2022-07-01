Карта войны в Украине на 1 июля: данные британской разведки

Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 1 июля. ВСУ атакуют на двух направлениях, однако оккупанты продолжают наступать в направлении Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Как видно из опубликованной карты, украинские военные атакуют российскую армию на Херсонском направлении. Также защитники продолжают сражаться на Донбассе и на окраинах Харькова.

В то же время российские войска концентрируют свои усилия на Донецком и Луганском направлениях. Оккупанты наносят удары в районе Лисичанска, Изюма и Бахмута.