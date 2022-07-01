Карта войны в Украине на 1 июля: данные британской разведки
Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 1 июля. ВСУ атакуют на двух направлениях, однако оккупанты продолжают наступать в направлении Лисичанска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.
Как видно из опубликованной карты, украинские военные атакуют российскую армию на Херсонском направлении. Также защитники продолжают сражаться на Донбассе и на окраинах Харькова.
В то же время российские войска концентрируют свои усилия на Донецком и Луганском направлениях. Оккупанты наносят удары в районе Лисичанска, Изюма и Бахмута.
Напомним, 1 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, другой - в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Сейчас известно о 21 погибшем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.