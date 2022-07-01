Мапа війни в Україні на 1 липня: дані британської розвідки
Опубліковано актуальну мапа бойових дій в Україні станом на сьогодні, 1 липня. ЗСУ атакують на двох напрямках, проте окупанти продовжують наступати у напрямку Лисичанська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.
Як видно з опублікованої карти, українські військові атакують російську армію на Херсонському напрямку. Також захисники продовжують битися на Донбасі та на околицях Харкова.
Водночас російські війська концентрують свої зусилля на Донецькому і Луганському напрямках. Окупанти завдають удари в районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.
Нагадаємо, 1 липня окупанти завдали ракетні удари по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок, інший - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Наразі відомо про 21 загиблого.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.