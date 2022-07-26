ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 09:56
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 26 июля (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы продолжают сдерживать врага, который штурмует наши позиции. При этом оккупанты боятся контрнаступления ВСУ, которые создают для этого предпосылки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах

Враг взял под контроль территории на южном направлении от Бахмута. Как видно с карты, село Берестовое (Донецкая область), судя по геолокации, оккупировано российскими войсками, противник наступает в направлении Покровского.

Вместе с тем наши защитники отбили штурм и отвергли русских в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы". При этом враг готовится к наступлению на Северск и Соледар.

Кроме того, оккупанты готовятся к контрнаступлению украинских бойцов на Херсонском и Запорожском направлениях.

Также на Славянском направлении враг открывал огонь, а на Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Петровка, Дементеевка, Русская Лозовая, Чугуев и др.

На Северском направлении россияне продолжают обстреливать пограничья нашей страны, а также враг вел воздушную разведку совместно с войсками Беларуси.

В то же время оккупанты на Южнобугском направлении открывали огонь из артиллерии и нанесли авиаудары.

Напомним, по данным британской разведки, российское командование продолжает сталкиваться с проблемой: обеспечить наступление на востоке или усилить оборону на западе фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс Война России против Украины
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались