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Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 09:56
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 26 липня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці продовжують стримувати ворога, який штурмує наші позиції. При цьому окупанти бояться контрнаступу ЗСУ, які створюють для цього передумови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах

Ворог взяв під контроль території на південному напрямку від Бахмута. Як видно з карти, село Берестове (Донецька область), судячи з геолокації, окуповано російськими військами, противник наступає в напрямку Покровського.

Разом з тим наші захисники відбили штурм і відкинули росіян у районах Спірного та Національного природного парку "Святі Гори". При цьому ворог готується до наступу на Сіверськ і Соледар.

Крім того, окупанти готуються до контрнаступу українських бійців на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Також на Слов’янському напрямку ворог відкривав вогонь, а на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Руська Лозова, Чугуїв та ін.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують обстрілювати прикордоння нашої країни, а також ворог вів повітряну розвідку спільно з військами Білорусі.

Водночас окупанти на Південнобузькому напрямку відкривали вогонь з артилерії та завдали авіаударів.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російське командування продовжує стикатися з проблемою: забезпечити наступ на сході чи посилити оборону на заході фронту.

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Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
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