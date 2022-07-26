Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах

Українські бійці продовжують стримувати ворога, який штурмує наші позиції. При цьому окупанти бояться контрнаступу ЗСУ, які створюють для цього передумови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap .

Ворог взяв під контроль території на південному напрямку від Бахмута. Як видно з карти, село Берестове (Донецька область), судячи з геолокації, окуповано російськими військами, противник наступає в напрямку Покровського.

Разом з тим наші захисники відбили штурм і відкинули росіян у районах Спірного та Національного природного парку "Святі Гори". При цьому ворог готується до наступу на Сіверськ і Соледар.

Крім того, окупанти готуються до контрнаступу українських бійців на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Також на Слов’янському напрямку ворог відкривав вогонь, а на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Руська Лозова, Чугуїв та ін.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують обстрілювати прикордоння нашої країни, а також ворог вів повітряну розвідку спільно з військами Білорусі.

Водночас окупанти на Південнобузькому напрямку відкривали вогонь з артилерії та завдали авіаударів.