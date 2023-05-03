Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Російські військові концентрують свої зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. При цьому епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка, де українські військові тримають оборону.

Окупанти також намагались здійснювати обмежені невдалі атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть оборонні дії та обстрілюють українські населені пункти.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Вони випустили 26 "Шахедів" та ЗСУ збили 21 з них. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, під час атаки ворог запускав безпілотники з Азовського моря та з аеродрому в Брянській області.

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