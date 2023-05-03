UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують здійснювати атаки на сході України. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Російські військові концентрують свої зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. При цьому епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка, де українські військові тримають оборону.

Окупанти також намагались здійснювати обмежені невдалі атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть оборонні дії та обстрілюють українські населені пункти.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Вони випустили 26 "Шахедів" та ЗСУ збили 21 з них. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, під час атаки ворог запускав безпілотники з Азовського моря та з аеродрому в Брянській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна Росії проти України