Карта війни в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті

Українські військові продовжують тримати оборону на фронті та відбивати атаки окупантів. Російські загарбники продовжують штурмувати позиції ЗСУ на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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За даними карти від британської розвідки, найзапекліші бої тривають у Донецькій області. Там окупанти атакують позиції українських військ відразу на кількох напрямках. Зокрема, активні бої тривають у Бахмуті та на околицях, в Авдіївці та Мар'їнці.

Також росіяни намагаються переходити до штурмів на Лимансько-Куп'янській ділянці фронту. Хоч просування ворога на цьому напрямку не зафіксовано, проте противник використовує артилерію, щоб продавити оборону ЗСУ.

На інших ділянках тривають локальні бої. Зокрема, мова йде про Херсонську, Харківську та Запорізьку область. Крім того, російська армія обстрілює населені пункти вздовж лінії фронту. Під вогонь ворога потрапляють не лише позиції військових, але й цивільні об'єкти.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Україну чекає вирішальна битва, на його думку, війна може закінчитися цього року.

При цьому командувач Сухопутних військ Олександр Сирський наголосив, що у Бахмуті українські військові не лише обороняються, але й активно контратакують.

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