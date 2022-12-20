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Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах

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Вівторок 20 грудня 2022 13:21
Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах Фото: розвідка Британії показала актуальну мапу боїв в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують спроби прориву на сході України. Тим часом українські військові впевнено тримають свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, активні бойові дії продовжуються на фронті у Донецькій та Луганській областях. Росіяни намагаються наступати на трьох напрямках - у районі Бахмута, Кремінної та Сватового.

Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах

При цьому найзапекліші бої проходять у районі Бахмуту. Загарбники намагаються прорвати українську оборони та оточити місто, але успіхів не мають. Тим часом українським військовим залишилося декілька кілометрів до Кремінної. Проте просування йде повільно через щільну замінованість території.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях українські захисники продовжують завдавати ударів по тилових позиціях противника.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський відвідував Бахмут.

При цьому Бахмутський напрямок є одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Росіяни щоденно ведуть обстріли та зазнають шалених втрат у своїй жазі захопити Бахмут.

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