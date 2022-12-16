Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальна ситуація на фронтах

Російські військові продовжують робити спроби наступу на сході України. Вони атакують оборонні позиції ЗСУ на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, яку оприлюднило Міноборони Британії у Twitter .

Згідно з сьогодні опублікованою картою британської розвідки, окупанти зосередили свої основні сили на північ від Бахмута Донецької області, а також на південь від тимчасово окупованої Горлівки.

Крім того, центральне угруповання російських військ робить спроби наступу в районі Сватове та Кремінної Луганської області, на північний захід від Рубіжного. Також варто зазначити, що на південній та північній ділянках фронту ситуація не змінилася.