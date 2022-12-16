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Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтах

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Киев, Пятница 16 декабря 2022 17:49
Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтах Фото: опубликована карта войны в Украине от британской разведки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные продолжают предпринимать попытки наступления на востоке Украины. Они атакуют оборонные позиции ВСУ на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую обнародовало Минобороны Британии в Twitter.

Согласно сегодня опубликованной карте британской разведки, оккупанты сосредоточили свои основные силы на севернее Бахмута Донецкой области, а также южнее временно оккупированной Горловки.

Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтах

Кроме того, центральная группировка российских войск предпринимает попытки наступления в районе Сватово и Кременной Луганской области, северо-западнее от Рубежного. Также стоит отметить, что на южном и северном участках фронта ситуация не изменилась.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным украинской разведки, в оккупированном Крыму русские военные пытаются дополнительно укрепить береговую линию.

Также мы писали, что согласно информации Генштаба, в ходе наступательных операций Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области.

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