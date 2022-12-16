Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтах

Фото: опубликована карта войны в Украине от британской разведки (Getty Images)

Российские военные продолжают предпринимать попытки наступления на востоке Украины. Они атакуют оборонные позиции ВСУ на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую обнародовало Минобороны Британии в Twitter.

Согласно сегодня опубликованной карте британской разведки, оккупанты сосредоточили свои основные силы на севернее Бахмута Донецкой области, а также южнее временно оккупированной Горловки. Кроме того, центральная группировка российских войск предпринимает попытки наступления в районе Сватово и Кременной Луганской области, северо-западнее от Рубежного. Также стоит отметить, что на южном и северном участках фронта ситуация не изменилась.