Бояться висадки ЗСУ. Росіяни укріплюють берег Криму, - розвідка

В окупованому Криму російські військові намагаються додатково укріпити берегову лінію. На такий крок окупанти пішли через те, що бояться висадки українського десанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В управлінні додали, що росіяни додатково встановлюють так звані "зуби дракона” - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.

Українська розвідка повідомляє, що в Криму вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) окупанти обладнують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

Нагадаємо, днями в окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води.

Раніше ми писали, що кримські партизани взяли на себе відповідальність за підпал казарм з мобілізованими росіянами в селищі Совєтське.

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