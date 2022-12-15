Бояться висадки ЗСУ. Росіяни укріплюють берег Криму, - розвідка
В окупованому Криму російські військові намагаються додатково укріпити берегову лінію. На такий крок окупанти пішли через те, що бояться висадки українського десанту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська розвідка повідомляє, що в Криму вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) окупанти обладнують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.
В управлінні додали, що росіяни додатково встановлюють так звані "зуби дракона” - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.
Нагадаємо, днями в окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води.
Раніше ми писали, що кримські партизани взяли на себе відповідальність за підпал казарм з мобілізованими росіянами в селищі Совєтське.
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