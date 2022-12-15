Карта війни в Україні від британської розвідки: актуальна ситуація на фронтах
Росіяни продовжують спроби наступу у східній частині України. Вони атакують позиції українських захисників на трьох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, яку оприлюднило Міноборони Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, найбільш гарячою ділянкою фронту все ще залишається східний напрямок. Росіяни зосередили свої основні сили на півночі від Бахмута (Донецька область), а також на півдні від тимчасово окупованої Горлівки.
Карта війни від британської розвідки (натисніть, щоб збільшити)
Також скупчення ворожих сил зафіксовано і в районі Сватового та Кремінної Луганської області.
При цьому на карті можна побачити, що на південній ділянці фронту ситуація не змінилася.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними української розвідки, в окупованому Криму російські військові намагаються додатково зміцнити берегову лінію.
Також ми писали, що згідно з інформацією Генштабу, під час наступальних операцій Збройним силам України вдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області.
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