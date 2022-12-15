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Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтах

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Четверг 15 декабря 2022 18:50
Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтах Иллюстративное фото: обнародована актуальная карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают совершать попытки наступления в восточной части Украины. Они атакуют позиции украинских защитников на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую обнародовало Минобороны Британии в Twitter.

Согласно данным британской разведки, наиболее горячим участком фронта все еще остается восточное направление. Россияне сосредоточили свои основные силы на севере от Бахмута (Донецкая область), а также на юге от временно оккупированной Горловки.

Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтахКарта войны от британской разведки (нажмите, чтобы увеличить)

Также скопление вражеских сил зафиксировано и в районе Сватово и Кременной Луганской области.

При этом на карте можно заметить, что на южном участке фронта ситуация не изменилась.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным украинской разведки, в оккупированном Крыму русские военные пытаются дополнительно укрепить береговую линию.

Также мы писали, что согласно информации Генштаба, в ходе наступательных операций Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области.

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