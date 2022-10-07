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Карта війни в Україні на 7 жовтня: дані британської розвідки

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П'ятниця 07 жовтня 2022 14:21
Карта війни в Україні на 7 жовтня: дані британської розвідки Фото: українські війська продовжують наступальні операції на кількох напрямках (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська продовжують наступальні операції на кількох напрямках у Харківській та Херсонській областях. Тим часом, росіяни намагаються атакувати під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Британії у Twitter.

Карта війни в Україні на 7 жовтня: дані британської розвідки

За даними британської розвідки, Збройні сили України в Херсонській області намагаються атакувати окупантів на трьох напрямках - з боку Херсона, Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра.

Також наступ українських бійців продовжується у Харківській області (на Луганському напрямку). Там наші військові намагаються прорвати лінію оборони противника на Луганщині.

Що стосується російських атак, то ворог активно намагається зламати оборону ЗСУ по лінії Горлівка - Бахмут - Піски. Проте значного успіху окупанти не мають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області.

Як у середу повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Збройні сили України розпочали деокупацію регіону.

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