Карта войны в Украине на 7 октября: данные британской разведки

Украинские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях в Харьковской и Херсонской областях. Тем временем россияне пытаются атаковать под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии в Twitter.