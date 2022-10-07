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Карта войны в Украине на 7 октября: данные британской разведки

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Пятница 07 октября 2022 14:21
Карта войны в Украине на 7 октября: данные британской разведки Фото: украинские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях в Харьковской и Херсонской областях. Тем временем россияне пытаются атаковать под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии в Twitter.

Карта войны в Украине на 7 октября: данные британской разведки

Согласно данным британской разведки, Вооруженные силы Украины в Херсонской области пытаются атаковать оккупантов на трех направлениях - со стороны Херсона, Снигиревки и вдоль правого берега Днепра.

Также наступление украинских бойцов продолжается прорвать линию обороны противника в Луганской области.

Что касается российских атак, то враг активно пытается сломить оборону ВСУ по линии Горловка - Бахмут - Пески. Однако значительного успеха оккупанты не имеют.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные вошли в село Макеевка Луганской области.

Как в среду сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации региона.

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