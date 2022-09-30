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Карта війни в Україні на 30 вересня: дані британської розвідки

Фото: ЗСУ продовжують операцію з оточення росіян на Лиманському напрямі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують операцію з оточення російського угруповання на Лиманському напрямі у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, українські військові просуваються на лівому березі річки Оскіл Харківської області.

Росіяни посилюють атаки біля Пісків та Горлівки Донецької області, але українські захисники не дають їм просунутися.

Загарбники продовжують обстрілювати всю лінію фронту у Запорізькій та Херсонській області. Так, окупаційні війська намагаються стримати наступ наших бійців.

Раніше зазначалося, що ЗСУ взяли під вогневий контроль головні логістичні артерії росіян у Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що операція з оточення російського угруповання на Лиманському напрямі знаходиться "на етапі завершення".

Окрім того, було опубліковано відео ймовірної втечі росіян на Лиманському напрямку.

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