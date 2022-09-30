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Карта войны в Украине на 30 сентября: данные британской разведки

Фото: ВСУ продолжают операцию по окружению россиян на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продолжают операцию по окружению российской группировки на Лиманском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, украинские военные продвигаются на левом берегу реки Оскол Харьковской области.

Россияне усиливают атаки у Песков и Горловки Донецкой области, но украинские защитники не дают им продвинуться.

Захватчики продолжают обстреливать всю линию фронта в Запорожской и Херсонской области. Так, оккупационные войска пытаются сдержать наступление наших бойцов.

Ранее говорилось, что ВСУ взяли под огневой контроль главные логистические артерии россиян в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что операция по оцеплению российской группировки на Лиманском направлении находится "на этапе завершения".

Кроме того, было опубликовано видео вероятного бегства россиян на Лиманском направлении.

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