Карта войны в Украине на 30 сентября: данные британской разведки

Украинские военные продолжают операцию по окружению российской группировки на Лиманском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, украинские военные продвигаются на левом берегу реки Оскол Харьковской области.
Россияне усиливают атаки у Песков и Горловки Донецкой области, но украинские защитники не дают им продвинуться.
Захватчики продолжают обстреливать всю линию фронта в Запорожской и Херсонской области. Так, оккупационные войска пытаются сдержать наступление наших бойцов.
Ранее говорилось, что ВСУ взяли под огневой контроль главные логистические артерии россиян в Херсонской области.
Ранее сообщалось, что операция по оцеплению российской группировки на Лиманском направлении находится "на этапе завершения".
Кроме того, было опубликовано видео вероятного бегства россиян на Лиманском направлении.
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