Карта війни в України на 29 березня: британська розвідка оновила дані

Російські військові продовжують атакувати на сході України, проте українські захисники стійко тримають оборону та не дають окупантам просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter .

Російські окупанти продовжили наступальні дії в районі Бахмута. При цьому в останні три дні загарбники знизили активність у Бахмуті та його околицях, що може свідчити про перегрупування ворожих військ.

Також загарбники фокусують свою увагу на Авдіївці та сподіваються оточити місто. Проте українські сили не дають їм просунутися та завдають ворогам втрат.

Окрім того, росіяни продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, які також не завершились для них успіхом.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях окупанти обороняються. Останнім часом вони не вдаються до активних дій. На півдні спостерігається зменшення ворожих обстрілів.

Нагадаємо, в Міноборони повідомляли, що росіяни намагаються змістити акценти щодо Бахмуту та розглядати його як так звану "апокаліптичну подію".

Тим часом президент Володимир Зеленський зазначав, що оборона Бахмута важлива з військового та політичного боку, адже втрата міста може призвести до тиску щодо компромісів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.