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Карта войны в Украине на 29 марта: британская разведка обновила данные

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Среда 29 марта 2023 13:24
Карта войны в Украине на 29 марта: британская разведка обновила данные Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные продолжают атаковать на востоке Украины, однако украинские защитники стойко удерживают оборону и не дают оккупантам продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Российские оккупанты продолжили наступательные действия в районе Бахмута. При этом в последние три дня захватчики снизили активность в Бахмуте и его окрестностях, что может свидетельствовать о перегруппировке вражеских войск.

Карта войны в Украине на 29 марта: британская разведка обновила данные

Также захватчики фокусируют свое внимание на Авдеевке и надеются окружить город. Однако украинские силы не дают им продвинуться и наносят врагам потерь.

Кроме того, россияне продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, которые также не завершились для них успехом.

Тем временем в Херсонской и Запорожской областях оккупанты обороняются. В последнее время они не предпринимают активных действий. На юге наблюдается уменьшение вражеских обстрелов.

Напомним, в Минобороны сообщали, что россияне пытаются сместить акценты в отношении Бахмута и рассматривать его как так называемое "апокалиптическое событие".

Тем временем президент Владимир Зеленский отмечал, что оборона Бахмута важна с военной и политической стороны, ведь потеря города может привести к давлению компромиссов.

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