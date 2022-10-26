Карта війни в Україні на 26 жовтня: дані британської розвідки

Українські захисники продовжують завдавати ударів ворогу на південному фронті. Водночас окупанти посилюють штурми у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

Британська розвідка наголошує, що українські бійці продовжують атаки напрямку в Херсона, а також просувається до центральної частини області.

На півдні України, зокрема у Херсонській області, ЗСУ продовжують атаки. Українська армія утримує зайняті позиції та знешкоджує склади ворога та місця скупчення живої сили.

Водночас ситуація у Донецькій області залишається напруженою. Окупанти намагаються просунутися до Бахмута та Авдіївки. Українські захисники відбивають штурми, але бої тривають.

За даними британської карти, бої точаться на сході Луганської області. ЗСУ атакують противника в напрямку Сватового та Кремінної.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на всіх ділянках фронту продовжується позиційна оборона.

Також за її словами, у Херсонській області захисники перейшли до оборони, проте території не віддають.

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