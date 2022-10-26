Карта війни в Україні на 26 жовтня: дані британської розвідки

Українські захисники продовжують завдавати ударів ворогу на південному фронті. Водночас окупанти посилюють штурми у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.
За даними британської карти, бої точаться на сході Луганської області. ЗСУ атакують противника в напрямку Сватового та Кремінної.
Водночас ситуація у Донецькій області залишається напруженою. Окупанти намагаються просунутися до Бахмута та Авдіївки. Українські захисники відбивають штурми, але бої тривають.
На півдні України, зокрема у Херсонській області, ЗСУ продовжують атаки. Українська армія утримує зайняті позиції та знешкоджує склади ворога та місця скупчення живої сили.
Британська розвідка наголошує, що українські бійці продовжують атаки напрямку в Херсона, а також просувається до центральної частини області.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на всіх ділянках фронту продовжується позиційна оборона.
Також за її словами, у Херсонській області захисники перейшли до оборони, проте території не віддають.
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