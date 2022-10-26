Карта войны в Украине на 26 октября: данные британской разведки

Украинские защитники продолжают наносить удары врагу на южном фронте. В то же время оккупанты усиливают штурмы в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
По данным британской карты, бои ведутся на востоке Луганской области. ВСУ атакуют противника в направлении Сватово и Кременной.
В то же время ситуация в Донецкой области остается напряженной. Оккупанты пытаются продвинуться к Бахмуту и Авдеевки. Украинские защитники отбивают штурмы, но бои продолжаются.
На юге Украины, в частности в Херсонской области, ВСУ продолжают атаки. Украинская армия удерживает занятые позиции и ликвидирует склады врага и места скопления живой силы.
Британская разведка отмечает, что украинские бойцы продолжают атаки в направлении Херсона, а также продвигаются к центральной части области.
Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на всех участках фронта продолжается позиционная оборона.
Также, по ее словам, в Херсонской области защитники перешли к обороне, однако территории не отдают.
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