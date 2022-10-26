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Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 11:27
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті Фото: Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті (facebook com ganna maliar)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на 26 жовтня продовжується позиційна оборона на всіх ділянках фронту. В рамках цієї оборони десь є певний поступ уперед з метою вирівнювання лінії фронту, заняття панівних висот та інші цілі, але ключова це звільнення наших територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Динаміка фронту різна, тому іноді відбувається багато подій. Умовно зараз можна говорити, що триває період позиційної оборони і рамках цієї оборони на певних ділянках фронту є просування вперед", - розповіла Маляр.

За її словами, Генштаб своєю інформацією теж вирішує воєнні задачі, тому до моменту поки не завершаться певні дії успішно, цю інформацію не оголошують. Маляр також додала, що кінцева мета ЗСУ - звільнення всіх наших територій. Українські військові добре розуміють, де росіяни провокують нас, а де вони обманюють.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти планують захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Таке завдання поставили перед солдатами російські генерали у Кремлі.

Окрім того, стало відомо, скільки РФ уже призвала людей в рамках мобілізації.

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