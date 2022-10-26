ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карта війни в Україні на 26 жовтня: дані британської розвідки

Новость на русском →
Україна, Середа 26 жовтня 2022 13:25
Карта війни в Україні на 26 жовтня: дані британської розвідки Фото: британська розвідка опублікувала карту війни в Україн на 26 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують завдавати ударів ворогу на південному фронті. Водночас окупанти посилюють штурми у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

За даними британської карти, бої точаться на сході Луганської області. ЗСУ атакують противника в напрямку Сватового та Кремінної.

Карта війни в Україні на 26 жовтня: дані британської розвідки

Водночас ситуація у Донецькій області залишається напруженою. Окупанти намагаються просунутися до Бахмута та Авдіївки. Українські захисники відбивають штурми, але бої тривають.

На півдні України, зокрема у Херсонській області, ЗСУ продовжують атаки. Українська армія утримує зайняті позиції та знешкоджує склади ворога та місця скупчення живої сили.

Британська розвідка наголошує, що українські бійці продовжують атаки напрямку в Херсона, а також просувається до центральної частини області.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на всіх ділянках фронту продовжується позиційна оборона.

Також за її словами, у Херсонській області захисники перейшли до оборони, проте території не віддають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Позиційна оборона. Маляр розповіла про ситуацію на фронті
DAILY
Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ