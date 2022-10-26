Карта войны в Украине на 26 октября: данные британской разведки

Украинские защитники продолжают наносить удары врагу на южном фронте. В то же время оккупанты усиливают штурмы в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской карты, бои ведутся на востоке Луганской области. ВСУ атакуют противника в направлении Сватово и Кременной.

В то же время ситуация в Донецкой области остается напряженной. Оккупанты пытаются продвинуться к Бахмуту и Авдеевки. Украинские защитники отбивают штурмы, но бои продолжаются.

На юге Украины, в частности в Херсонской области, ВСУ продолжают атаки. Украинская армия удерживает занятые позиции и ликвидирует склады врага и места скопления живой силы.

Британская разведка отмечает, что украинские бойцы продолжают атаки в направлении Херсона, а также продвигаются к центральной части области.