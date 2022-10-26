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Карта войны в Украине на 26 октября: данные британской разведки

Новина українською →
Украина, Среда 26 октября 2022 13:25
Карта войны в Украине на 26 октября: данные британской разведки Фото: британская разведка опубликовала карту войны в Украине на 26 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают наносить удары врагу на южном фронте. В то же время оккупанты усиливают штурмы в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской карты, бои ведутся на востоке Луганской области. ВСУ атакуют противника в направлении Сватово и Кременной.

Карта войны в Украине на 26 октября: данные британской разведки

В то же время ситуация в Донецкой области остается напряженной. Оккупанты пытаются продвинуться к Бахмуту и Авдеевки. Украинские защитники отбивают штурмы, но бои продолжаются.

На юге Украины, в частности в Херсонской области, ВСУ продолжают атаки. Украинская армия удерживает занятые позиции и ликвидирует склады врага и места скопления живой силы.

Британская разведка отмечает, что украинские бойцы продолжают атаки в направлении Херсона, а также продвигаются к центральной части области.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на всех участках фронта продолжается позиционная оборона.

Также, по ее словам, в Херсонской области защитники перешли к обороне, однако территории не отдают.

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