Карта війни в Україні на 21 жовтня: свіжі дані від британської розвідки

Українські війська зберігають ініціативу у Харківській області та на півдні країни. Основні зусилля окупантів зосереджені у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони Британії .

Окрім того, українські бійці зберігають перевагу на півдні країни. Вони намагаються просуватися на південному сході Миколаївської області та півночі Херсонської області.

У свою чергу, окупанти не залишають спроб просунутися під Бахмутом і біля селища Піски.

За даними карти, українські захисники продовжують зберігати ініціативу на сході Харківської області та намагаються витіснити звідти росіян. ЗСУ також намагаються просуватися у районі Лиману Донецької області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що найгарячіші гарячі точки на Донбасі - це Соледар та Бахмут. Туди росіяни перекинули дві тисячі в'язнів.

Також РБК-Україна зібрало думки експертів, які оцінили, чи зможуть окупанти зрештою пробитися до Бахмута.

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