Карта войны в Украине 21 октября: свежие данные от британской разведки

По данным карты, украинские защитники продолжают сохранять инициативу на востоке Харьковской области и пытаются вытеснить россиян. ВСУ также пытаются продвигаться в районе Лимана Донецкой области.

В свою очередь оккупанты не оставляют попыткок продвинуться под Бахмутом и у поселка Пески.

Кроме того, украинские бойцы сохраняют преимущество на юге страны. Они пытаются продвигаться на юго-востоке Николаевской области и севере Херсонской области.