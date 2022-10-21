Чи можуть росіяни взяти Бахмут: думки експертів

Бахмут Донецької області - це єдина локація, де росіянам поки що вдається проводити хоч якийсь наступ. При цьому оцінки експертів у тому, чи окупанти зможуть зрештою пробитися до Бахмута, різняться.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Херсон, Луганськ, Мелітополь? Звідки ЗСУ можуть вибити окупантів до кінця року ".

За даними Міністерства оборони, росіяни буквально рівняють Бахмут із землею та планують захопити його до кінця жовтня. Це місто потрібне окупантам для того, щоб показати хоч якийсь успіх після цілої серії поразок.

Крім того, військовий експерт полковник Роман Світан зазначає, що угруповання ворога хочуть вийти до водоводу, який знаходиться за Бахмутом, в районі Часового Яру, щоб відновити водопостачання Донецька.

"Донецьк височить на 200 метрів над Донецьким кряжем. Щоб забезпечити це місто водою, її забирають із Сіверського Дінця. І далі система каналів і водоймових станцій піднімають її на 200 метрів до Донецька, у Верхньокальміуське водосховище. Води у Донецьку немає вже понад півроку. А без води вони жити не зможуть", - сказав він.

При цьому оцінки опитаних РБК-Україна експертів відрізняються в тому, чи зможуть противники зрештою пробитися до Бахмута.

Військовий експерт, полковник Сергій Грабський нагадав "тактику" окупантів, з якою вони "прогризалися" до Попасної чи Пісків. Так, агресор обстрілював укріплений населений пункт настільки, що перетворював його на так званий "місячний ландшафт". На такій ділянці просто фізично не залишається де закріплюватися.

Він сказав, що росіяни зараз влаштовують щось схоже і в районі Бахмута. Тому, Грабовський вважає, що Генштаб має ухвалити рішення - чи можна порівняти втрати ЗСУ в цій зоні з доцільністю її утримання.

"Перед тим, як перейти в наступ, ворог може бити по населеному пункту годинами, тижнями. Після чого противник намагається просунутися туди. Не впевнений, що вони можуть взяти Бахмут найближчим часом, хоча технічно вони можуть його захопити. Але це буде так звана "піррова перемога" - коли ти досяг мети, а більше нічого вже зробити після цього не можеш", - додав експерт.

При цьому Світан вважає, що в окупантом недостатньо сил та засобів, щоб взяти Бахмут. Крім того, він додав, що місто саме по собі добре укріплене, там є водна перешкода - річка Бахмутка - за яку противник не зможе пройти.

"У районі Бахмута найбільша щільність ворожих військ. Для нас це важливо, тому що простіше знищувати їх десь в одній точці. І якраз найбільші втрати у російських військ саме під Бахмутом. Увійти до міста вони точно не зможуть, але ми там їх триматимемо і знищуватимемо до останнього", - сказав Світан.