Карта війни в Україні на 21 жовтня: свіжі дані від британської розвідки
Українські війська зберігають ініціативу у Харківській області та на півдні країни. Основні зусилля окупантів зосереджені у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони Британії.
За даними карти, українські захисники продовжують зберігати ініціативу на сході Харківської області та намагаються витіснити звідти росіян. ЗСУ також намагаються просуватися у районі Лиману Донецької області.
У свою чергу, окупанти не залишають спроб просунутися під Бахмутом і біля селища Піски.
Окрім того, українські бійці зберігають перевагу на півдні країни. Вони намагаються просуватися на південному сході Миколаївської області та півночі Херсонської області.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що найгарячіші гарячі точки на Донбасі - це Соледар та Бахмут. Туди росіяни перекинули дві тисячі в'язнів.
Також РБК-Україна зібрало думки експертів, які оцінили, чи зможуть окупанти зрештою пробитися до Бахмута.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.