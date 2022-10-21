Карта войны в Украине 21 октября: свежие данные от британской разведки
Украинские войска сохраняют инициативу в Харьковской области и на юге страны. Основные усилия оккупантов сосредоточены в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны Британии.
По данным карты, украинские защитники продолжают сохранять инициативу на востоке Харьковской области и пытаются вытеснить россиян. ВСУ также пытаются продвигаться в районе Лимана Донецкой области.
В свою очередь оккупанты не оставляют попыткок продвинуться под Бахмутом и у поселка Пески.
Кроме того, украинские бойцы сохраняют преимущество на юге страны. Они пытаются продвигаться на юго-востоке Николаевской области и севере Херсонской области.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что самые горячие горячие точки на Донбассе - это Соледар и Бахмут. Туда россияне перекинули две тысячи заключенных.
Также РБК-Украина собрала мнения экспертов, которые оценили, смогут ли оккупанты в конце концов пробиться к Бахмуту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.