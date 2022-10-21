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Карта войны в Украине 21 октября: свежие данные от британской разведки

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Пятница 21 октября 2022 15:04
Карта войны в Украине 21 октября: свежие данные от британской разведки Фото: ВСУ сохраняют инициативу в Харьковской области и на юге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские войска сохраняют инициативу в Харьковской области и на юге страны. Основные усилия оккупантов сосредоточены в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны Британии.

По данным карты, украинские защитники продолжают сохранять инициативу на востоке Харьковской области и пытаются вытеснить россиян. ВСУ также пытаются продвигаться в районе Лимана Донецкой области.

Карта войны в Украине 21 октября: свежие данные от британской разведки

В свою очередь оккупанты не оставляют попыткок продвинуться под Бахмутом и у поселка Пески.

Кроме того, украинские бойцы сохраняют преимущество на юге страны. Они пытаются продвигаться на юго-востоке Николаевской области и севере Херсонской области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что самые горячие горячие точки на Донбассе - это Соледар и Бахмут. Туда россияне перекинули две тысячи заключенных.

Также РБК-Украина собрала мнения экспертов, которые оценили, смогут ли оккупанты в конце концов пробиться к Бахмуту.

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