Карта CUKR замість тимчасового захисту: як українцям у Польщі отримати посвідку на 3 роки

З 2026 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, зможуть оформити нову посвідку на проживання - картку побиту CUKR. Вона дозволяє легально жити, працювати та користуватися соціальними послугами протягом 3 років.
РБК-Україна із посиланням на Visit Ukraine розповідає, хто має право на цю картку, коли і як подавати документи, а також що змінюється у процедурі легалізації перебування.
Картка побиту CUKR - це новий тип тимчасової посвідки на проживання, яку можуть отримати українці зі статусом PESEL UKR. Вона діятиме 3 роки та забезпечує більш стабільний і формалізований статус порівняно зі статусом тимчасового захисту.
Після оформлення картки статус автоматично оновлюється з UKR на CUKR, але номер PESEL залишається незмінним.
Хоча зміни до законодавства вже набули чинності з 1 липня 2025 року, подавати документи на нову картку можна буде з 1 січня 2026 року - саме тоді запрацює онлайн-платформа MOS 2.0.
Права на картку мають українці, які відповідають таким умовам:
У наданні посвідки відмовлять особам:
Подання відбуватиметься виключно онлайн - через систему MOS 2.0. Паперові заяви або інші канали не розглядатимуться.
Для подання потрібні:
Скільки коштує:
Після подання воєвода запитує інформацію у:
Якщо протягом 30-60 днів не надійде застережень, вважається, що перешкод немає.
Рішення мають ухвалити протягом 90 днів. Якщо заяву потрібно доопрацювати, термін відраховують від моменту усунення помилок.
У формі потрібно вказати:
Дані про фото, відбитки пальців і підпис підтягуватимуться з державних баз автоматично.
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